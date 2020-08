Tragedia a Crema, donna si dà fuoco: passanti la riprendono col cellulare senza aiutarla (Di domenica 2 agosto 2020) Tragedia ieri a Crema: una donna di 36 anni, ospite di una comunità terapeutica psichiatrica della zona, dopo essere uscita dalla comunità ha raggiunto un campo vicino ad un ristorante, nel quartiere di Ombriano e si è cosparsa di liquido incendiario dandosi fuoco. Un passante è immediatamente sceso dalla macchina e ha tentato di spegnere le fiamme con un asciugamano da palestra. Nel frattempo diverse altre persone che avevano osservato la scena, sono rimaste immobili, con il telefonino in mano nel parcheggio vicino al ristorante, senza fare altro che “immortalare il momento”. Per la donna non c’è stato nulla da fare. “Io non so come mi sarei comportata di fronte alla drammatica scena di una povera donna ... Leggi su meteoweb.eu

