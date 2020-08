Strage di Bologna, Casellati “Basta con i segreti” (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna (ITALPRESS) – “Sono state uccise persone innocenti per colpire al cuore i valori della nostra democrazia, è inaccettabile ed è inaccettabile che ancora ci siano veli. Basta con i segreti”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati incontrando a Bologna alcuni parenti delle vittime della Strage alla stazione del 2 agosto 1980. “Sono qui – spiega la presidente del Senato – per testimoniare la vicinanza delle istituzioni oggi a voi familiari. Noi siamo grati perchè per 40 anni non vi siete mai dati per vinti nella ricerca della verità. Cercare la verità significa cercare giustizia e avere giustizia significa anche alzare quel velo di omissis che per 40 anni la nostra storia ha vissuto”. Casellati ha incontrato ... Leggi su iltempo

