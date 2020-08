Simona Ventura esclusa dai palinsesti Rai (Di domenica 2 agosto 2020) Simona Venutra sta vivendo un momento non buon a livello lavorativo. Infatti la conduttrice non sembra essere stata inclusa nei palinsesti della Rai dell’autunno e del prossimo anno. Di recente sono usciti i palinsesti Rai per l’autunno 2020 e per l’anno 2021. Guardandoli salta all’occhio che il nome di Simona Ventura non appare da nessuna parte. Per i fan della conduttrice è stata un batosta; ma soprattutto è unArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ninetiesbish : RT @Ginko_21: Honduras, settembre 2006. In polemica con Massimo Ceccherini e la produzione, l'artista concettuale Domiziana Giordano abband… - FredMosby_ : RT @Ginko_21: Honduras, settembre 2006. In polemica con Massimo Ceccherini e la produzione, l'artista concettuale Domiziana Giordano abband… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIMONA VENTURA E IL GFVIP: MAI DIRE MAI MA TORNO PRESTO CON UN NUOVO PROGRAMMA SU RAI2 - Ginko_21 : Honduras, settembre 2006. In polemica con Massimo Ceccherini e la produzione, l'artista concettuale Domiziana Giord… - bubinoblog : SIMONA VENTURA E IL GFVIP: MAI DIRE MAI MA TORNO PRESTO CON UN NUOVO PROGRAMMA SU RAI2 -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Giovanni Terzi, video dedica a Simona Ventura/ 'Concentrato di amore per la vita' Il Sussidiario.net Simona Ventura e Giovanni Terzi si posano: " Accadrà prima di quanto immaginate"

Simona Ventura e Giovanni Terzi stavano per coronare il loro sogno d'amore con le nozze ma, le varie restrizioni imposte dal lockdown dovuto al Coronavirus hanno costretto la coppia a modificare i pia ...

Tale e Quale Show, cast: tutti i nomi degli artisti forniti da Carlo Conti

Torna su Rai 1 da venerdì 18 settembre 2020 il varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Dai social è proprio l’amatissimo conduttore toscano a snocciolare il nome dei protagonisti che a colpi di imi ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi stavano per coronare il loro sogno d'amore con le nozze ma, le varie restrizioni imposte dal lockdown dovuto al Coronavirus hanno costretto la coppia a modificare i pia ...Torna su Rai 1 da venerdì 18 settembre 2020 il varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Dai social è proprio l’amatissimo conduttore toscano a snocciolare il nome dei protagonisti che a colpi di imi ...