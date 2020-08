Pres. Barcellona: "Arthur resta in Brasile, col Napoli non ci sarà. Grave mancanza di rispetto" (Di domenica 2 agosto 2020) Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Sport, il Presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu ha parlato di Arthur, nuovo acquisto della Juventus che ha deciso di rimanere in Brasile e di non terminare la stagione co ... Leggi su tuttonapoli

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, nel corso della sua intervista ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato anche del confronto col Napoli in Champions League. Ecco quanto evidenziato: “Il ...

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, nel corso della sua intervista ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato anche del confronto col Napoli in Champions League: "Il Barcellona è sempre ...

