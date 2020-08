Perin: «Il Genoa merita la A. Futuro? Non dipende da me» (Di domenica 2 agosto 2020) Perin ha festeggiato la salvezza del Genoa in Serie A e parlato del Futuro: le dichiarazioni del portiere rossoblù Mattia Perin, portiere del Genoa, ha festeggiato la salvezza in Serie A ai microfoni di DAZN. SALVEZZA – «Era il nostro obiettivo primario, sono sette mesi che lavoriamo per questo. Ce lo meritiamo, abbiamo vinto tutti gli scontri diretti. Abbiamo fatto ventotto punti da quando è arrivato il mister. Parlano i numeri, abbiamo vinto contro tante persone, perché il Genoa è una società gloriosa. Sono soprattutto quelli che non si vedono che fanno la differenza: sto leggendo un libro che sostiene che ci siano due squadre, una che entra in campo, e l’altra fuori. Se entrambe non seguono gli stessi obiettivi, non ... Leggi su calcionews24

Simo8806900458 : #Genoa salvo,soldi per #perin in arrivo ?????? - JuveTweetBot : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - buoncalcio : #Genoa #Perin: “Obiettivo raggiunto grazie a una coesione di idee” - Giorgiogigo : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - ArenaRosario : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… -