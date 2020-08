Migranti eludono la quarantena, a spasso per Lampedusa (Di domenica 2 agosto 2020) Maurizio Zoppi Una signora stupefatta dell'accaduto ha ripreso tramite il suo cellulare la situazione. "Venite dal centro Migranti?" chiede la donna ai tre. La risposta è stata categorica: "Si". La sorte ha voluto, che dopo il breve dialogo, la signora ha incrociato una volante delle forze dell'ordine. L'anziana, che passeggiava il proprio cane, non si è persa d'animo: voleva capire come è possibile che i Migranti vagavano liberamente per le strade del centro, come se fossero dei turisti. Ma le sue domande non hanno avuto nessuna risposta. Anzi. La signora è stata praticamente ignorata dagli agenti di polizia. accoglienza Migranti business Migranti hotspot  ... Leggi su ilgiornale

BarbaraDamelia : RT @FratellidItalia: Migranti, Rampelli: Lamorgese scarica clandestini nel Lazio e Zingaretti non batte ciglio. Pullman eludono test sotto… - LorenzoCorti1 : RT @FratellidItalia: Migranti, Rampelli: Lamorgese scarica clandestini nel Lazio e Zingaretti non batte ciglio. Pullman eludono test sotto… - FulviaFrongia : RT @FratellidItalia: Migranti, Rampelli: Lamorgese scarica clandestini nel Lazio e Zingaretti non batte ciglio. Pullman eludono test sotto… - AZambo69 : RT @FratellidItalia: Migranti, Rampelli: Lamorgese scarica clandestini nel Lazio e Zingaretti non batte ciglio. Pullman eludono test sotto… - paolaokaasan : RT @FratellidItalia: Migranti, Rampelli: Lamorgese scarica clandestini nel Lazio e Zingaretti non batte ciglio. Pullman eludono test sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti eludono Migranti a spasso per Lampedusa: "Alla faccia della sicurezza sanitaria" ilGiornale.it Covid-19, bus dalla Moldavia e Romania eludono i controlli a Tiburtina. D’Amato: “Fatto grave”

Anche nella Asl RM 6 c’è preoccupazione, sul fronte dell’emergenza coronavirus, per i migranti che non rispettano la quarantena e si rendono irreperibili. Il rispetto dell’isolamento è un elemento imp ...

All’ascolto degli alberi tra montagne sradicate

Non è chiaro quale sia l’avvenimento che ha sconvolto il piccolo paese sperduto sull’Appennino settentrionale in cui Sandro Campani ha ambientato il suo ultimo romanzo, I passi nel bosco (Einaudi, pp.

Anche nella Asl RM 6 c’è preoccupazione, sul fronte dell’emergenza coronavirus, per i migranti che non rispettano la quarantena e si rendono irreperibili. Il rispetto dell’isolamento è un elemento imp ...Non è chiaro quale sia l’avvenimento che ha sconvolto il piccolo paese sperduto sull’Appennino settentrionale in cui Sandro Campani ha ambientato il suo ultimo romanzo, I passi nel bosco (Einaudi, pp.