Meteo Alessandria – Colpa del downburst e stato un incubo (Di domenica 2 agosto 2020) Danni ingenti per il maltempo ad Alessandria in Piemonte: Colpa del fenomeno chimato downburst. Sono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che si abbattuta sull’Alessandrino. Quelli ancora in attesa di essere completati sono almeno un centinaio. Ieri sera ad Alessandria il … Leggi su periodicodaily

pcbassignana : @AllertApc @pcbassignana #PCProvAL #Meteo #Radar #Bassignana #Alessandria #Piemonte #Valenza #CasaleMonferrato… - AllertApc : @AllertApc @pcbassignana #PCProvAL #Meteo #Radar #Bassignana #Alessandria #Piemonte #Valenza #CasaleMonferrato… - annamariamoscar : Notte da incubo ad Alessandria: allagamenti, tetti scoperchiati e alberi abbattuti dalla forte tempesta - infoitinterno : Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti - PugliaStream : Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti -