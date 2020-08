Mascherina: un italiano su quattro non la indossa. Coldiretti: «Tendenza ad abbandonare buone abitudini» (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto) Circa il 27% degli italiani – dunque poco meno di un italiano su quattro – non indossa la Mascherina, nonostante il quadro sanitario del Paese sia ancora compromesso per via della pandemia da Coronavirus. In molti lo fanno raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte. Il dato emerge da un’indagine della Coldiretti e di Ixè in riferimento alla possibile proroga anche dopo il 15 agosto dell’obbligo di indossare la Mascherina nei luoghi chiusi previsto dal prossimo Dpcm. Nel rapporto si parla di una Tendenza piuttosto diffusa ad abbandonare alcune delle “buone pratiche” che durante il ... Leggi su open.online

