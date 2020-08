Marko ci riprova: “Un mistero la velocità di Leclerc in Q3” (Di domenica 2 agosto 2020) GP Silverstone, i dubbi di Marko sulla velocità di Leclerc in Q3: “Era più veloce di noi nei rettilinei, ma questo sembra essere solo la sua situazione e non quella di Vettel”. Nella stagione delle polemiche che stanno caratterizzando il Mondiale di Formula 1, Marko riaccende lo scontro tra Red Bull e Ferrari con una frase sibillina nei confronti della Rossa, sulla quale getta un’ombra. GP Silverstone, il salto in avanti di Leclerc nelle Q3 Il caso è quello delle Q3, durante le quali Charles Leclerc ha girato su tempi che non dimostrano lo stato di crisi della Ferrari. La sensazione è che il pilota abbia trovato una formula buona per far rendere al meglio una monoposto che dall’inizio della stagione ha mostrato tutti i suoi limiti. Dopo ... Leggi su newsmondo

