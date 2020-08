Malagò fa modificare la riforma dello Sport e salva il suo posto (Di domenica 2 agosto 2020) La riforma dello Sport portata avanti dal Ministro Spadafora rischia di diventare un vero e proprio flop. Molte le imprecisioni contenute nel testo redatto che avrebbe dovuto rimanere segreto, ma di cui è stata erroneamente diffusa una bozza con i commenti del gabinetto del ministro svela richieste e raccomandazioni. Ed ecco che uno dei punti chiave su cui Spadafora batteva, limitare il munero di di mandati, per mandare a casa Malagò e decide di altri presidenti federali, è stata cancellata come riporta oggi il Fatto Quotidiano Questi stanno provando a salvarsi, convocando le elezioni prima che la riforma entri in vigore, per Malagò l’allarme è già rientrato: Pd e Italia Viva hanno detto no, il M5S ha abbozzato e il ministro ha fatto un passo indietro pur ... Leggi su ilnapolista

