Maddie McCann, Brueckner accusato di atti sessuali osceni davanti a un gruppo di ragazzine (Di domenica 2 agosto 2020) L’avvocato di Christian Brueckner, sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, sostiene che l’uomo non parlerà mai con la polizia. Christian Brueckner, principale sospettato nell’indagine su Madeleine McCann, si sarebbe vantato con un amico di essersi introdotto in una stanza piena di ragazze britanniche addormentate e di aver compiuto un atto sessuale. L’uomo avrebbe raccontato all’amico … Leggi su viagginews

Online le immagini inedite di Christian B., il sospetto pedofilo che avrebbe rapito e ucciso Maddie McCann: il video con tre turisti tedeschi. In filmati appena scoperti, Christian B., il sospetto ped ...Grossi sacchi pieni di terriccio e materiali di varia natura. Sono le prove che la polizia sta portando via dal giardino di Hannover dove da giorni sono in corso operazioni di scavo nell'ambito delle ...