Luciano Del Vicario non ce l'ha fatta: è morto per le gravi ferite e ustioni riportate nell'esplosione di San Severo (Di domenica 2 agosto 2020) Area esplosione blindatissima, San Severo in ansia per Luciano: è in gravi condizioni in un centro grandi ustioni 1 August 2020 San Severo, esplosione nella fabbrica di fuochi Del Vicario: c'è un ... Leggi su foggiatoday

Rinaldi_euro : Mi sono recato questo pomeriggio al Pronto Soccorso del Gemelli per informarmi sulle condizioni di @LucianoBarraCar… - AlbertoBagnai : MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020 19.50.12 TOP Senato, D'Alfonso eletto presidente commissione Finanze TOP Senato, D'Alfon… - Gianluc68325330 : RT @Rinaldi_euro: Mi sono recato questo pomeriggio al Pronto Soccorso del Gemelli per informarmi sulle condizioni di @LucianoBarraCar ma ov… - zazoomblog : San Severo: esplosione in ditta di fuochi d’artificio morto il titolare 43enne Luciano Del Vicario era in ago… - il_Rube : RT @90ordnasselA: Attenzione a queste parole di Luciano #Spalletti del Febbraio 2018 sulla famosa talpa all’#Inter. -