Lampard: “FA Cup? Non possiamo passeggiare, dobbiamo incolpare noi stessi” (Di domenica 2 agosto 2020) Franck Lampard ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Chelsea dopo la sconfitta contro l’Arsenal in FA Cup. Queste alcune delle dichiarazioni: “Nei primi 10-15 minuti abbiamo iniziato molto bene, siamo andati a segno e abbiamo creato alcune occasioni per poi avere il controllo della gara. Passato quel momento possiamo solo incolpare noi stessi e ci siamo specchiati troppo. Abbiamo cominciato con passaggi brevi come se fosse una passeggiata contro l’Arsenal e una finale di Coppa d’Inghilterra non può mai essere una passeggiata. Abbiamo dato all’Arsenal l’occasione di tornare in partita e da quel momento in poi è stato sempre più difficile. Nel secondo tempo siamo scesi in campo più brillanti ed è stato un periodo molto intenso per noi. In ... Leggi su alfredopedulla

