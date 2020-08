La Fiorentina chiude con un tris in casa della Spal (Di domenica 2 agosto 2020) FERRARA (ITALPRESS) – La Fiorentina termina la sua stagione con un’altra vittoria, questa volta ai danni della Spal ultima in classifica per 3-1. Nel primo tempo a segno Duncan, quindi la risposta immediata di D’Alessandro e il sigillo di Kouame di testa con il colpo di testa a pochi istanti dal termine del match, con Pulgar che su rigore ha siglato il tris in pieno recupero. I viola chiudono il campionato a quota 49 punti, nella parte sinistra della classifica: il miglior modo per ripartire da Iachini anche nella prossima annata. Gli emiliani, invece, salutano la Serie A dopo tre stagioni di permanenza e non lo fanno certamente nel migliore dei modi, visto che la vittoria più recente resta quella contro il Parma nell’ultima partita prima del lockdown, mentre ... Leggi su ildenaro

