Juventus, Cucchi: “Non critico troppo Sarri, difficile vincere con mezza squadra contro” (Di domenica 2 agosto 2020) La stagione 2019/2020 di Serie A sta per terminare, dando spazio ai vari bilanci. La Juventus intanto ha festeggiato il nono Scudetto consecutivo, conquistato in un campionato difficile e tra qualche polemica. Il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato, tramite un post su Facebook, i verdetti della massima serie di campionato: “La Juventus fa meno punti ma vince, malgrado Inter, Atalanta e Lazio si siano migliorate. Su questo Conte ha ragione: il gap c’è ancora” ha precisato Cucchi, che in merito alla panchina bianconera ha scritto: “Non mi sento di criticare troppo severamente Sarri: ha vinto con almeno mezza squadra contro. difficile imporre le proprie idee a calciatori affermati e con ... Leggi su sportface

