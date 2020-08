Isabel Allende, la scrittrice del “posboom” (Di domenica 2 agosto 2020) Isabel Allende Llona, è una scrittrice ed autrice cilena di successo mondiale. Inoltre, tra le opere più celebri della donna latinoamericana, figurano “La casa degli spiriti” e “La città delle bestie”. La scrittrice nelle sue opere, esprime il realismo ed il mito, che unisce alle tematiche sociali, della vita al femminile. Dal 1989, Allende vive … Leggi su periodicodaily

goldbergvariaz : @amyrmia7x Isabel Allende dice che 'Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto 'G' è nelle loro… - AryDreamer : @lostinreality01 Giampaolo Pazzini, Isabel Allende e Bugo. Sugli eventi, a parte Pantani che vince il tour de France, le gioie sono poche - DiTollaLuca : Tutti abbiamo lo spirito di un animale che ci accompagna.È come la nostra anima.Non tutti incontrano il proprio ani… - lucenelmiocielo : Mia mamma ha la libreria piena di libri di Isabel Allende, watch me passare tutto agosto a leggerli perché adoro troppo questa scrittrice. - TOSADORIDANIELA : RT @ella02_02: #Immagini #CasaLettori «La vita è come un arazzo che si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabel Allende AFRODITA Isabel Allende Recensioni Libri e News Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri Amy Winehouse, nove anni dopo la morte il ricordo di un’icona della musica

Sui social il tributo alla cantante britannica, una delle voci più sorprendenti del nuovo millennio, morta il 23 luglio del 2011 nella sua casa di Londra Genova - I lunghi e cotonati capelli neri corv ...

Pianengo. Sabato l’intitolazione della nuova piazza del ricordo e della memoria (Covid19)

Sabato 25 luglio alle 18:30 inizierà la cerimonia di intitolazione della piazza del ricordo e della memoria (Covid19). Al termine della messa, alla presenza dei sindaci dell’area omogenea cremasca, ve ...

Sui social il tributo alla cantante britannica, una delle voci più sorprendenti del nuovo millennio, morta il 23 luglio del 2011 nella sua casa di Londra Genova - I lunghi e cotonati capelli neri corv ...Sabato 25 luglio alle 18:30 inizierà la cerimonia di intitolazione della piazza del ricordo e della memoria (Covid19). Al termine della messa, alla presenza dei sindaci dell’area omogenea cremasca, ve ...