GP Spagna, doppietta Ducati: Redding e Davies dominano Gara 2 (Di domenica 2 agosto 2020) JEREZ - Dominio Ducati a Jerez. Le moto di Borgo Panigale, nel secondo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, firmano una doppietta clamorosa con Scott Redding che bissa il successo in Gara 1 ... Leggi su corrieredellosport

JEREZ – La Ducati cala la doppietta a Jerez in Gara 2 sul circuito di Jerez. Le Rosse di Borgo Panigale, nel secondo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, non lasciano scampo agli avversari ...JEREZ – Dominio Ducati a Jerez. Le moto di Borgo Panigale, nel secondo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, firmano una doppietta clamorosa con Scott Redding che bissa il successo in Gara 1 ...