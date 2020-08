Gotti: “La vittoria è dedicata ai tifosi. Felice di continuare con l’Udinese” (Di lunedì 3 agosto 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha chiuso in bellezza l’anno con il blitz vincente in casa del Sassuolo. Queste le parole dell’allenatore bianconero ai canali ufficiali: “Sono molto contento per la vittoria di stasera, non tanto in relazione alla classifica ma più che altro in relazione alla voglia che abbiamo dimostrato di avere per andare a prenderci una vittoria così contro una squadra capace e in forma. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e i dati sono diventati eloquenti, perché la squadra ha mostrato le sue qualità, che oggi hanno portato tre punti che rendono la classifica un po’ più adeguata al livello della squadra. Non bisogna mai dare nulla per scontato, alcuni particolari non hanno funzionato al meglio perché non è semplice preparare sempre bene ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Udinese si valuta la conferma di Gotti: “contento di rimanere ma dobbiamo ragionare” - #Udinese #valuta #conferma… - Udinese_1896 : #Gotti: 'Vittoria dedicata ai tifosi' L'allenatore bianconero ha commentato la vittoria esterna sul Sassuolo ??… - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Watford nel mio futuro? No, parleremo per proseguire insieme': Il tecnico bianconero: 'Cessioni?… - CalcioWeb : #Udinese, si valuta la conferma di #Gotti: 'contento di rimanere, ma dobbiamo ragionare' - - inmyendismybegi : @abbagadaus Però l'udinese che perde con il Lecce e Gotti dice che la squadra è a pezzi e tre giorni dopo vince a S… -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti “La Coronavirus: l'ironia dei genovesi per combattere la paura, tra meme, vignette e messaggi virali GenovaToday