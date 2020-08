Genoa-Verona 3-0, Borini: “Sconfitta non fa piacere ma la stagione è stata positiva” (Di domenica 2 agosto 2020) “La sconfitta non fa mai piacere, nel secondo tempo siamo entrati meglio. Bilancio? La stagione è stata molto positiva, adesso la cosa più difficile sarà ripetersi. La differenza è sottile tra una squadra e l’altra. Si stabilisce il livello della prossima stagione in base alla mentalità: bisogna strutturare una mentalità più stabile, dopo aver raggiunto quota 40 punti l’attenzione non è stata a livello di prima“. Lo ha detto Fabio Borini dopo il ko dell’Hellas Verona contro il Genoa ai microfoni di DAZN. Leggi su sportface

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: SPAL 1-3 Fiorentina Genoa 3-0 Verona Bologna 1-1 Torino Lecce 3-4 Parma Sassuolo 0-1 Udinese - Gazzetta_it : Super Sanabria regala la salvezza al Genoa: Verona in gita, abbattuto 3-0 - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - Gazzetta_it : #GenoaVerona le #pagelle #Sanabria sempre nel vivo, 7. #Gunter statico: 4,5 - Daniele91Nap : Pagellone squadre Atalanta 8 Bologna 6 Brescia 4 Cagliari 6+ Fiorentina 6 Genoa 0 Hellas Verona 6,5 Inter 7,5 Juv… -