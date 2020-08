Gemellini uccisi, esame tossicologico: il padre non aveva sedato i bambini (Di domenica 2 agosto 2020) L’uomo che ha ucciso i suoi due figli vicino Lecco alla fine di giugno non aveva sedato i bambini prima di assassinarli. A rivelarlo sono stati gli esami tossicologici sul corpo dei due Gemellini di 12 anni. La procura della Repubblica di Lecco ha accertato che Mario Bressi non aveva sedato i due Gemellini, Diego ed Elena, prima di uccederli strangolandoli. Il dramma era accaduto lo scorso 27 giugno mentre padre e figli erano a Margno (Lecco). In un’intervista a Walter Veltroni per Il Corriere della Sera, Daniela Fumagalli, la madre dei Gemellini, che voleva separarsi da Bressi, ha detto: “Mario ha fatto quello che ha fatto per fare male a me. Ma ha tolto quelle sue creature al futuro che dovevano vivere. Non ... Leggi su tpi

La procura della Repubblica di Lecco ha accertato che Mario Bressi non aveva sedato i suoi due bambini, Diego ed Elena, prima di ucciderli strangolandoli. Il dramma avvenne lo scorso 27 giugno mentre

