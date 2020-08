Figli, e chi li vuole più fare se è così difficile crescerli? (Di domenica 2 agosto 2020) O i Figli, o il lavoro. Insieme allo sboom economico, rischia di diventare il vero duello dei prossimi anni. Perché il welfare, nei confronti delle donne lavoratrici, non era già sufficiente prima del Covid. Figuriamoci ora. E perché, laddove c’è richiesta di aiuto, troppe volte gli assegni più che assegni sono taglie sulla testa troppo difficili da riscuotere, e vengono negati, anche indebitamente. Ce lo insegna una recente brutta storia accaduta a Castel Volturno, dove una migrante con regolare contratto di lavoro si è vista negare l’assegno di maternità dal Comune. E soltanto grazie ad un ricorso, e ad un giudice che l’ha vista all’incontrario, la neomamma non solo godrà dell’assegno di maternità, ma anche di quello dedicato ai nuclei famigliari con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un crescendo di situazioni avvolte dal dubbio: la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è talmente tanto discussa da non far più comprendere dove inizia e dove finisce ciò che riguarda la lo ...

Tirrenia (Pisa), 2 agosto 2020 – Il lockdown ha pesato molto soprattutto sui bambini e ragazzi con disabilità. Per questo dal 25 al 30 luglio a Tirrenia si è tenuto un campus residenziale per bambini ...

