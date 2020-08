Bologna-Torino, Longo: “E’ stata la mia ultima partita qui” (Di domenica 2 agosto 2020) “E’ stata la mia ultima partita qui, voglio ringraziare il mio staff penso che quello che abbiamo fatto sarà apprezzato”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Torino, Moreno Longo, al termine del pareggio per 1-1 in casa del Bologna che sancisce la fine di un campionato opaco per i granata che chiudono a quaranta punti in classifica.“Oggi abbiamo tirato fuori una prestazione positiva, portando a casa il risultato. Siamo contenti di aver onorato un impegno che aveva poco valore per la classifica ma che contava tanto per noi. Celesia? Sono contento per il suo esordio, ha buone prospettive, bisognerà aiutarlo nel suo percorso di crescita. Avrei voluto dargli più minuti ma la gara è stata in bilico fino alla ... Leggi su sportface

