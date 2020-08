Bayern Monaco, Muller e il paragone: “Con Flick come con Guardiola…” (Di domenica 2 agosto 2020) Thomas Muller esalta Hans-Dieter Flick. L'attaccante del Bayern Monaco, storica bandiera del club tedesco, non si nasconde e si complimenta con il tecnico subentrato a Kovac con tanto di paragone davvero importante. Parlando a Süddeutsche Zeitung, il centravanti ha accostato la squadra e l'identità della rosa a quella che un tempo era allenata da Pep Guardiola.Muller: "Bayern Monaco di Flick come con Guardiola"caption id="attachment 242049" align="alignnone" width="459" Bayern Monaco Guardiola (getty images)/captionUna stagione importante per Muller che, in un certo senso, deve la propria rinascita in termini di costanza di gioco, assist e gol proprio ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Bayern Monaco, Davies incorona Hakimi: 'E' uno dei cinque laterali più forti del mondo' - ItaSportPress : Bayern Monaco, Muller e il paragone: 'Con Flick come con Guardiola...' - - ItaSportPress : Bayern Monaco, troppo caldo in campo: arriva la doccia con gli idranti - - ALESSANDROGABB8 : @Matti_Dribblare @LotitoClaudio Ex sergente maggiore aeronautica militare GABBRIELLI ALESSANDRO piancastagnaio Sien… - sportli26181512 : Bayern: doccia per il troppo caldo VIDEO: Troppo caldo in allenamento, doccia per i giocatori del Bayern Monaco. … -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Schweinsteiger, lo sciatore mancato diventato 'Dio del calcio' al Bayern Monaco Goal.com Bayern Monaco-Chelsea, probabili formazioni ritorno ottavi Champions League

Riparte la Champions League con i quattro ottavi di finale che non si sono giocati a marzo a causa della pandemia di coronavirus e sabato 8 agosto c’è Bayern Monaco-Chelsea, ecco le probabili formazio ...

Barcellona-Napoli in tv e streaming: orario, programma e dove vederla in chiaro

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 8 agosto alle ore 21.00 il Camp Nou sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020 tra il Barcellona e il Napoli. Un match (a ...

Riparte la Champions League con i quattro ottavi di finale che non si sono giocati a marzo a causa della pandemia di coronavirus e sabato 8 agosto c’è Bayern Monaco-Chelsea, ecco le probabili formazio ...Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 8 agosto alle ore 21.00 il Camp Nou sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020 tra il Barcellona e il Napoli. Un match (a ...