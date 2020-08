Autostrade, si torna al Piano A. L’accordo in settimana (Di domenica 2 agosto 2020) Autostrade per l’Italia, controllata dal Gruppo Atlantia della famiglia Benetton, non sarà quotata subito, ma l’avvio dell’iter che porterà la famiglia trevigiana a detenere una quota di minoranza nel gestore autostradale, avrà inizio con l’ingresso di CDP nel capitale. Questi gli accordi presi a metà luglio fra il Governo ed i Benetton, durante una lunga notte di trattative. Ma le critiche mosse in seguito da alcuni investitori internazionali avevano delineato un Piano B tutto di mercato, che è stato abbandonato, poiché sembrav scontentare proprio tutti, compresi quelli che avevano mosso le critiche al Piano originario. Il Piano del Governo Il Piano sul quale le parti, Governo da un lato e Benetton dall’altro, avevano trovato la ... Leggi su quifinanza

TurismoItaliaNw : AUTOSTRADE | A14, rimosse tutte le restrizioni: torna a due corsie per senso di marcia la tratta Marche-Abruzzo Le… - Zingara77892058 : @carlo1493 @gaxdestination @PillaPaladini @fedelambert1 Non mi riferisco ad autostrade, ma a tutto il precariato ch… - Maurizio_fiom : RT @ilmanifesto: STRADA STATALE Lo scontro su Autostrade ha finalmente una soluzione. L’accordo notturno nella maggioranza prevede l’uscit… - ildicece : RT @Il_Centro: #Abruzzo #30luglio #giovedì #Marche #autostrade #Pescara #Teramo #AscoliPiceno #A14 , da domani torna la normalità tra Porto… - Il_Centro : #Abruzzo #30luglio #giovedì #Marche #autostrade #Pescara #Teramo #AscoliPiceno #A14 , da domani torna la normalità… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade torna Autostrade, si torna al Piano A. L’accordo in settimana QuiFinanza Fede: “Parla di A14 chi si oppose alla terza corsia. Grazie a noi le autostrade sono tornate nelle mani dello Stato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non appariamo molto sui giornali, ci piacciono più le cose fatte che le cose dette”. A parlare è Giorgio Fede, intervenuto venerdì sera al convegno dei Cinque Stelle sulla ...

Strage di Bologna, 40 anni fa la bomba che causò 85 morti. I mandanti restano ignoti

Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo squarcia la stazione causando 85 vittime e 200 feriti. In via definitiva vengono condannati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciava ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non appariamo molto sui giornali, ci piacciono più le cose fatte che le cose dette”. A parlare è Giorgio Fede, intervenuto venerdì sera al convegno dei Cinque Stelle sulla ...Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo squarcia la stazione causando 85 vittime e 200 feriti. In via definitiva vengono condannati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciava ...