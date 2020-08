Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma (Di sabato 1 agosto 2020) Francesca Galici È sommossa tra i migranti della caserma Serena di Treviso con oltre 130 contagi: distrutta l'infermeria della struttura dopo l'istituzione della zona rossa da parte di Luca Zaia Quello dell'ex caserma Serena di Treviso è uno dei più grandi focolai scoppiati in Italia dopo la fine del lockdown. Oltre 130 contagiati tra migranti e operatori hanno messo in allarme la città e l'intera regione, che ha visto risalire in modo esponenziale i contagi. I controlli sono scattati immediatamente dopo la scoperta delle prime positività al Covid e hanno coinvolto a tappeto tutti gli ospiti dell'hotspot. Tutti i migranti e gli operatori positivi sono stati messi in quarantena in attesa della negativizzazione del tampone ma ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma - ventoc : RT @ilgiornale: È sommossa tra i migranti della caserma Serena di Treviso con oltre 130 contagi: distrutta l'infermeria della struttura dop… - GPerenne : RT @ilgiornale: È sommossa tra i migranti della caserma Serena di Treviso con oltre 130 contagi: distrutta l'infermeria della struttura dop… - stefanomeloni65 : RT @ilgiornale: È sommossa tra i migranti della caserma Serena di Treviso con oltre 130 contagi: distrutta l'infermeria della struttura dop… - 333margheritar1 : A quanto pare a Treviso è in corso una rivolta nel centro che accoglie migranti, nessun telegiornale ne dà notizia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso rivolta Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma ilGiornale.it Rivolta migranti, Zaia: «Stop caserme, chiudere il centro». Oggi altri positivi

Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia. "Oggi firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di ottobre, la data di scadenza dello stato emergenziale, e lascia una 'finestra' per l ...

Rivolte all'ex Serena, il prefetto: «Sono spine nel fianco, ai ribelli verrà revocata l'accoglienza»

TREVISO - Il prefetto non nasconde le difficoltà e definisce alcuni ospiti della Serena «spine nel fianco». Sono gli stessi che in questi giorni faticano ad accettare la quarantena e, in alcuni casi, ...

Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia. "Oggi firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di ottobre, la data di scadenza dello stato emergenziale, e lascia una 'finestra' per l ...TREVISO - Il prefetto non nasconde le difficoltà e definisce alcuni ospiti della Serena «spine nel fianco». Sono gli stessi che in questi giorni faticano ad accettare la quarantena e, in alcuni casi, ...