Tra Brescia e Sampdoria solo 1-1: Torregrossa risponde a Leris (Di sabato 1 agosto 2020) Al “Rigamonti” si chiude con un 1-1 il campionato di Brescia e Sampdoria con le rondinelle che erano già retrocessi in Serie B. Dall’altro lato la Sampdoria che con Ranieri ha lavorato strappando una salvezza sudata. Nel primo tempo i blucerchiati falliscono il vantaggio con Quagliarella che dagli undici metri fallisce l’occasione. Gli uomini di Ranieri passano poi in vantaggio con Leris al 41′. Nella ripresa i padroni di casa riacciuffano il pari – inutile in termini di classifica – con Torregrossa che non sbaglia il calcio di rigore. Padroni di casa dunque che tornano nel campionato cadetto dopo appena un anno di A. Foto: profilo twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

