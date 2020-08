The Kissing Booth, Jacob Elordi ai fan: "Basta parlare solo del mio corpo" (Di sabato 1 agosto 2020) Jacob Elordi vuole che i fan iniziano ad apprezzarlo anche come attore, per questo in The Kissing Booth 2 è apparso poche volte senza maglietta. Jacob Elordi non gradisce i commenti che i fan fanno su suo fisico. L'attore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Men's Health in cui spiega il disagio che ha provato quando dopo il film Netflix The Kissing Booth si è parlato solo del suo corpo. Jacob Elordi è una delle star nascenti del panorama televisivo, nato in Australia 23 anni fa, l'attore è diventato famoso per il film Netflix The Kissing Booth, fama consolidata con Euphoria, la serie HBO in cui interpreta lo psicopatico ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Dopo aver visto Marco nel trailer di The Kissing Booth 2: ???????????????????????????????????????? Dopo aver visto Marco in The Kissin… - NetflixIT : *esce The Kissing Booth* Noi: ?? *esce The Kissing Booth 2* Noi: ???? *uscirà The Kissing Booth 3* Noi: ????????????????????????????… - team_world : The Kissing Booth 2 è su Netflix ?? Riecco l'amicizia e l'amore di Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney nell'at… - whatasolosoul : Mi sono ridotta a guardare the kissing booth e se nel terzo film Elle non va ad Harvard mi incazzo - xbeequeenx : @Inmyplac3 ma assomigli all'attrice di The Kissing Both???? -