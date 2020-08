Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne esce (Di sabato 1 agosto 2020) Se siete stati spettatori di questa stagione di Temptation Island; se ogni tanto passeggiate tra i social network; se avete un’amica che ha guardato Antonella Elia e quell’inutile pezzo di carne cui s’accompagna nelle loro vicende televisive, allora è probabile che abbiate espresso incredulità per com’è andata a finire. Per come, cioè, dopo che lui aveva detto di lei le cose più atroci non tanto nella sostanza quanto nelle intenzioni, sottolineando la sua solitudine e la sua mancanza di figli con la crudeltà di chi pensa che non possano che essere punti deboli, irridendone la mancata carriera (lui pare faccia l’attore, non ho ancora capito in quali produzioni: pulpiti, prediche), dopo che ne aveva parlato con un disprezzo imperdonabile, per come dopo tutto questo lei l’ha ... Leggi su linkiesta

juventusfc : State cantando? ?? SIAMO NOOOOOI SIAMO NOOOOOI.... #Stron9er #LiveAhead - alberto_pilotto : RT @pizzo_76: Bellezze della #Valdastico - Vicenza. Per arrivare alla cascata della Civetta abbiamo chiesto due volte informazioni e per… - DhyanRaman : RT @MeleGiorgio: @ELuttwak @borghi_claudio ...poi i politici corrotti, prodi,napolitano,andreatta, invece di lavorare per l'Italia, tradiro… - MeleGiorgio : @ELuttwak @borghi_claudio ...poi i politici corrotti, prodi,napolitano,andreatta, invece di lavorare per l'Italia,… - dariomasiero : RT @pizzo_76: Bellezze della #Valdastico - Vicenza. Per arrivare alla cascata della Civetta abbiamo chiesto due volte informazioni e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo state Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne esce Linkiesta.it Opzioni di avvio avanzate: come disattivarle?

mesi fa feci in modo che le "opzioni di avvio avanzate" comparissero ad ogni accensione/riavvio del pc Win10. Lo feci per prevenire un problema che credevo mi sarebbe capitato (che poi non avvenne mai ...

Come è andato il primo giorno di ridistanziamento sui treni

AGI - Torna la 'scacchiera' dei posti a sedere in treno, proprio nel primo weekend di esodo estivo. E torna con il cambio in corsa delle direttive, avvenuto sabato: prima le compagnie avevano aperto a ...

mesi fa feci in modo che le "opzioni di avvio avanzate" comparissero ad ogni accensione/riavvio del pc Win10. Lo feci per prevenire un problema che credevo mi sarebbe capitato (che poi non avvenne mai ...AGI - Torna la 'scacchiera' dei posti a sedere in treno, proprio nel primo weekend di esodo estivo. E torna con il cambio in corsa delle direttive, avvenuto sabato: prima le compagnie avevano aperto a ...