Serie A: l’ultima giornata su Sky e DAZN. Si gioca con i vecchi orari (18.00 e 20.45) (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta-Inter Il campionato di Serie A è arrivato all’ultimo atto. Si gioca la trentottesima giornata; ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentottesima giornata Cinque partite di sabato e cinque di domenica. Questa sera, in particolare, il menù si presenta piuttosto ricco: su tutti, la Juventus che festeggia lo scudetto contro la Roma, Atalanta e Inter che si sfidano per il secondo posto e la Lazio di scena a Napoli. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV di questo ultimo turno: Sabato 1 agosto ore 18.00 Brescia-Sampdoria, diretta DAZN e DAZN1 ore 20.45 Juventus-Roma, diretta SkySport Uno e ... Leggi su davidemaggio

SkySport : Rocchi, Juve-Roma ultima in Serie A: l'addio del secondo arbitro più presente di sempre - Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - fabiodagostinho : RT @RivistaUndici: A meno di clamorosi (e inattesi) ripensamenti, ieri Callejón ha giocato l'ultima partita in Serie A. Nel nostro archivio… - RivistaUndici : A meno di clamorosi (e inattesi) ripensamenti, ieri Callejón ha giocato l'ultima partita in Serie A. Nel nostro arc… - isamiccoli52 : RT @RepubblicaTv: Napoli-Lazio, Gattuso furioso a fine gara: 'Terrone me lo devi dire in faccia ora': Lo trattiene a stento Tare, dopo l'ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’ultima Giulini "saluta" Zenga: “Ora un nuovo progetto, Di Francesco prima scelta" La Gazzetta dello Sport