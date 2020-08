Sentono dei rumori provenire dall’appartamento: quando entrano in casa scoprono… (Di sabato 1 agosto 2020) Durante una calda serata estiva, tipica di questo periodo, una famiglia di Bari è uscita per fare una passeggiata nelle vie della città. Tornata a casa, in procinto di aprire la porta dell’abitazione hanno iniziato ad avvertirsi dei rumori che hanno scosso la quiete della famiglia. La famiglia spaventata dai suoni sospetti avvertiti all’interno della casa, ha chiamato immediatamente i poliziotti della volante di zona. Arrivati sul luogo hanno scoperto qualcosa di inaspettato. Cos’è successo? L’abitazione, collocata a Bari in Corso Vittorio Emanuele è un appartamento nel Murattiano. Il tempestivo intervento degli agenti, giunti immediatamente sul luogo a seguito della chiamata della famiglia, ha rivelato l’origine del rumore. Gli agenti, entrati nell’abitazione su richiesta ... Leggi su velvetgossip

tranellio : @yukomishima2 @ellyesse Miserabile è chi sfrutta le persone per i propri fini personali di qualunque colore politic… - _SUBSON_ : @daphnedasx Oddio mio ma ancora sta storia? Ma ci sono moltissime persone grasse che hanno detto che non si sentono… - moky78 : @siceid @MarabottiMarco @angelosteri @pama_dei @liviodilivio La cosa piu ovvia è che il medico sia costretto dalla… - CHVNEL95s : @imapapergirl hai assolutamente ragione, purtroppo oggigiorno si sentono più critiche (non minimamente costruttive)… - yoonlux : RT @bts_minluv: X:Il razzismo in Italia non esiste Sì certo, però appena i locals sentono il nome BTS o il nome di qualsiasi gruppo corean… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentono dei L'e-commerce non basta a frenare il crollo delle lettere: il lockdown pesa sulle Poste la Repubblica Alessandro Greco, intervista esclusiva

Alessandro, ancora in queste settimane si stanno moltiplicando sui social gli appelli di persone che vorrebbero un ritorno del quiz “Zero e lode”. Ti sei spiegato il perché di questo successo? Quello ...

Temptation Island, finale amaro per Antonella e Pietro. Amore o Business? L’ultima puntata del reality di canale 5

Negli anni Sessanta caschetto d’oro, al secolo Caterina Caselli cantava: “perdono, perdono”, perdono, perdono…io soffro più’ ancora di te…perdono, perdono, perdono, il male l’ho fatto più a me…” E l’a ...

Alessandro, ancora in queste settimane si stanno moltiplicando sui social gli appelli di persone che vorrebbero un ritorno del quiz “Zero e lode”. Ti sei spiegato il perché di questo successo? Quello ...Negli anni Sessanta caschetto d’oro, al secolo Caterina Caselli cantava: “perdono, perdono”, perdono, perdono…io soffro più’ ancora di te…perdono, perdono, perdono, il male l’ho fatto più a me…” E l’a ...