Roberto Baggio in lacrime, il lutto più doloroso: “voleva diventassi ciclista” (Di sabato 1 agosto 2020) Il lutto più doloroso, la persona a cui era molto affezionato: Baggio “voleva che facessi il ciclista, non il calciatore”. Avrebbe preferito che Roberto facesse il ciclista ma lo ha appoggiato in tutto e per tutto nella sua lunga carriera di calciatore. Campione indiscusso e uomo dai grandi valori. E’ morto Florindo Baggio, aveva 89 anni: se ne è andato per sempre, era ricoverato in una clinica di Vicenza. Era il padre dell’ex grande calciatore di Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e della Nazionale italiana. Roberto era molto legato al padre, che sperava che il figlio diventasse ciclista ma capì ben presto che avrebbe dovuto giocare a calcio. Florindo era malato e nelle ultime settimane ha avuto un peggioramento che si ... Leggi su chenews

