Riscatto Smalling, la Roma ci prova: ma manca l’intesa con lo United (Di sabato 1 agosto 2020) Riscatto Smalling, la Roma ci prova: ma manca l’intesa con il Manchester United. Si lavora sulle cifre, c’è distanza tra le parti Proseguono i contatti tra la Roma e il Manchester United per definire il futuro di Chris Smalling. I capitolini – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – vorrebbero trattenerlo, ma non c’è l’accordo economico con i red devils. La Roma non sembra andare oltre un’offerta di prestito oneroso a 3 milioni più 12 di Riscatto, mentre la società inglese ne chiede almeno 15. Nel frattempo i capitolini attendono, in attesa di ulteriori sviluppi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

