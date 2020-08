Previsiono traffico autostrada domenica 2 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) traffico molto intenso ma sostanzialmente scorreveole sulla rete autostradale di Autovie Venete nella giornata di oggi, sabato primo agosto, con qualche coda che si formava e si dissolveva alla barriera di Trieste Lisert, coda che non ha mai superato il chilometro e mezzo di lunghezza, anche grazie al personale in servizio sul piazzale che indirizzava le auto alle piste più libere. La maggior parte dei turisti in transito sono italiani e quasi sempre dotati di telepass, cosa che riduce il formarsi dei rallentamenti e poi delle code. Non ci sono state le code notturne che in questo week end non mancavo mai e in questo caso il motivo dipende dal fatto che i numerosi lavoratori croati, serbi, montenegrini e kossovari residenti in Italia quest’anno hanno scelto di non rientrare in Patria per il timore a causa del Covid, di ... Leggi su udine20

