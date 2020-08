Overwatch diventerà una serie TV? Un commento del director riaccende un rumor molto chiacchierato (Di sabato 1 agosto 2020) Overwatch è un gioco carico di personalità e di lore, tanto da renderlo terreno fertile per gli amanti delle teorie e delle analisi, in quanto ogni singolo elemento del gioco (e non solo) può fornire indizi utili sul decifrarne il futuro.Forse, questa lore è fin troppa per essere relegata al solo videogioco e al materiale aggiuntivo legato ad esso, come webcomic e mini video animati. Ecco perché molti fan del titolo Blizzard, da ormai molti anni, sperano nell'arrivo di una serie TV basata su Overwatch, in modo da sfruttarne appieno setting e personaggi.Effettivamente, qualche rumor sull'approdo televisivo di Overwatch esiste già da tempo: lo scorso febbraio, infatti, il co-presidente di Activision Blizzard Studios, Nick van Dyk, aggiornò il proprio ... Leggi su eurogamer

