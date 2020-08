"Nessun migrante sarà regolarizzato". Altro che Salvini, il terrore di un flop fa indietreggiare la Lamorgese: ora ci si gioca il tutto per tutto (Di sabato 1 agosto 2020) Luciana Lamorgese, un po' come Luigi Di Maio, ci ripensa. La situazione sbarchi è talmente fuori controllo che il governo si gioca il tutto per tutto per rimanere a galla. E così il ministro dell'Interno ha annunciato nuove misure di contrasto e, in un colloquio con il Corriere, parla di "passi obbligati per gestire l'impatto di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici reso ancora più complesso dall'emergenza Covid-19". "Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i migranti economici sappiano che non c'è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l'8 marzo 2020 - mette le mani avanti in una linea che sembra più che durissima -. Se ... Leggi su liberoquotidiano

