Napoli Lazio, i convocati di Inzaghi: torna Caicedo, Acerbi stringe i denti (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli-Lazio, sono 24 i convocati di Inzaghi per la sfida di questa sera (ore 20.45) del San Paolo: c’è anche Caicedo nell’elenco Dopo Gattuso, anche Inzaghi ha reso nota la lista dei convocati per la gara del San Paolo tra Lazio e Napoli. Ecco di seguito i 24 convocati: Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro;Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile, Moro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - AzzurroTime : Napoli-Lazio, arbitro, precedenti e probabili formazioni - - JoaoAllTimeLow : @juanfutbol Napoli v Lazio????? -