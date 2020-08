Milan, Maldini serve l’assist ad Ibrahimovic: “è parte di questo progetto, non prenderemo altri attaccanti” (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo diverse settimane di tira e molla, incertezze e frasi a mezza bocca, Zlatan Ibrahimovic ha deciso: rinnoverà con il Milan. La volontà c’è, trattare con Raiola però non è mai facile. Un assist verso la buona riuscita della trattativa l’ha dato Paolo Maldini nel prepartita di Milan-Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “io credo che noi, come ho detto più volte, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione, che deve avere continuità. Proseguire sulle basi che abbiamo creato. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è l’intenzione di proseguire con lui. Altro attaccante dal mercato? Con Ibra ci sentiamo a posto. Abbiamo Rebic, Leao, ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e questo qualcosa deve avere una contuinuità. La pro… - Eurosport_IT : Messaggio ai rossoneri, il #Milan vuole tenere #Ibrahimovic ????? #MilanCagliari - MilanPress_it : Le parole di Maldini prima di #milancagliari ??? #Maldini #milan #ibrahimovic #donnarumma #calhanoglu #milanpress - ildiavolo_d : RT @AntoVitiello: #Maldini a Sky: 'Abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e questo qualcosa deve avere una contuinuità. La prossima… - AppleQuiSid : Maldini: 'Ibrahimovic è parte del progetto del Milan' E DAI SORRISI DI QUESTA SERA DIREI CHE ORMAI E' TUTTO CHIARO… -