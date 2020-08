Migranti: Lamorgese promette più rimpatri e zero regolarizzazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ammonisce i Migranti: “Sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione” L’emergenza sanitaria da COVID ha portato a galla diversi tempi scottanti. Dalla crisi economica e all’inflazionata emergenza Migranti. Dopo Zingaretti e Di Maio, arrivano le parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: “Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i Migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l’8 marzo 2020.”Con l’emergenza Coronavirus, la limitazione del flusso di Migranti sembra aver assunto priorità assoluta. ... Leggi su zon

