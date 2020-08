Lecce-Parma, D’Aversa: “Gara calda, abbiamo un obiettivo. Karamoh out, Inglese…” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Parma chiuderà la stagione in casa del Lecce.I salentini tenteranno fino all'ultimo giro di orologio di conquistare la salvezza, mentre i ducali non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non un migliore piazzamento in classifica. I crociati, infatti, attualmente a quota 46 in classifica a pari punti con la Fiorentina, vogliono chiudere in bellezza la stagione.Il tecnico Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha presentato la sfida in programma domani sera allo Stadio Via del Mare: "Sarà una gara calda soprattutto per la temperatura. Sarà calda anche per il tipo di partita che andremo ad affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce. Dovrà far di tutto per cercare di vincere la partita ... Leggi su mediagol

