L’atto di fede di Jungkook dei BTS ai fan: “Li porterei su un’isola deserta” (Di sabato 1 agosto 2020) Di Jungkook dei BTS si sta parlando tanto e le speculazioni su un possibile nuovo singolo della band k-pop più amata dalla gioventù sono tante. Una di queste riguarda una serie di mosse che i ragazzi hanno improvvisato nel corso di un'intervista: si pensa che in realtà i BTS stiano facendo spoiler sulle coreografie che vedremo quando uscirà del nuovo materiale. Jungkook, tuttavia, è al centro dell'attenzione perché i fan hanno notato un cambio di look: i capelli tendono al lungo, e tutti sappiamo che le boyband cambiano look quando hanno qualcosa in cantiere. Durante l'intervista, inoltre, a Jungkook dei BTS è stato chiesto se avesse mai avuto paura di cantare Euphoria dal vivo. Il singolo è uscito il 24 agosto 2018 insieme alla compilation Love Yourself: Answer e ricordiamo ... Leggi su optimagazine

