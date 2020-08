Lampedusa, l’appello del sindaco a Conte: "L’Hotspot sta scoppiando, è emergenza" (Di sabato 1 agosto 2020) Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello tramite l’agenzia Adnkronos lancia un appello al premier Giuseppe Conte perché la situazione sull’isola sta diventano insostenibile. Sbarchi, Lamorgese: 'Più controlli e per i migranti economici nessuna regolarizzazione dopo l’8 marzo' L’intervista del capo del Viminale al Corriere della Sera "L’hotspot di Lampedusa - denuncia il sindaco - sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d’accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena. La situazione è molto grave e non possiamo aspettare ... Leggi su blogo

