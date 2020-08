La piazza Lgbt minaccia di morte Massimo Gandolfini. Ma a sinistra non ci fanno caso (Di sabato 1 agosto 2020) Minacce di morte sono arrivate dalla piazza Lgbt a Massimo Gandolfini, presidente del Comitato “Difendiamo i nostri figli” e organizzatore del Family day. La notizia, che avuto una certa circolazione sui social, non pare però abbia allarmato i “custodi” della democrazia in Italia né i solerti promotori di iniziative contro l’odio e la discriminazione. Insomma, nessuno dalle parti di Laura Boldrini & co si è sollevato (o messo in ginocchio) contro la violenza nei confronti di un uomo che da anni è impegnato sul fronte della difesa dei diritti (sebbene quei diritti non piacciano a chi ritiene di avere il monopolio sul tema). Eppure non è nemmeno la prima volta che capita: già in passato Gandolfini fu oggetto di ... Leggi su secoloditalia

(MeridianaNotizie) Roma, 1 agosto 2020 – “Piena solidarietà a Massimo Gandolfini, oggetto di ignobili minacce nelle piazze e sui social da parte di movimenti LGBT. Purtroppo questa è il tipo di democr ...

Dice la leader di Fdi: "Questi signori chiedono una legge contro l'omofobia ma scendono in piazza scrivendo sui loro cartelli che chi non la pensa come loro deve essere appeso. Perché il vero ...

