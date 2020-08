Kate Moss tra sesso e droga, alcol e alcol: cadute e risalite della diva, che oggi preferisce Netflix ai party (Di sabato 1 agosto 2020) Kate Moss non è sempre stata la diva che è oggi. Infatti, dietro le quinte ha vissuto una vita privata burrascosa e ha convissuto con una serie di dipendenze, dalle quali è stato difficilissimo uscirne. Il Daily Star ha dedicato un articolo alla vita della top model fatta di copiosi eccessi. Ne scriviamo pure noi: Kate Moss fumava, usava cocaina e faceva sesso con più persone Per parecchi anni, Kate Moss ha vissuto una vita fatta di dipendenze. Diverse dipendenze. Per quanto riguarda l’alcol, beveva vino già dalle 08.00 del mattino e diversi bicchieri di vodka durante il giorno. Il tutto è cominciato nei primi ... Leggi su nonsolo.tv

