Gattuso: «Stasera ci siamo detti qualcosa di troppo e meritavo l’espulsione» (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Lazio Sensazioni migliori su Lorenzo Insigne «Speriamo ma non ho ancora la aure da dottore, vedremo nei prossimi giorni». Sarebbe un problema più osseo che muscolare «Non lo so, non facciamo guai» Partita molto nervosa «Da un po’ di anni a questa parte le partite sono tutte vere e non si regala nulla. Oggi meritavo l’espulsione perché un po’ di caciara l’ho fatta anche io. Ci siamo detti qualcosa di troppo, meritavo l’espulsione, bisogna essere onesti certe volte» Vi siete chiariti con Inzaghi? «Mi piace chiarire dopo, in questo momento devo stare calmo sennò faccio ancora ... Leggi su ilnapolista

