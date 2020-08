Formula 1, Vettel impietoso: “la macchina non era adatta a me, partire con le soft non sarà l’ideale” (Di sabato 1 agosto 2020) Ennesima giornata da dimenticare per Sebastian Vettel, classificatosi decimo sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Inghilterra. Bryn Lennon/Getty ImagesPrestazione sottotono per il tedesco, che domani sarà chiamato ad un’altra gara di rimonta, provando a conquistare più punti possibile per la Ferrari. Interrogato da Sky Sport, il tedesco ha rivelato: “probabilmente ho faticato a trovare il ritmo, la macchina non andava male oggi ma non era adatta a me. Ieri ho faticato perché ho fatto pochi giri, stamattina trovare il ritmo non è stato semplice. Domani le proverò tutte e vedremo quale sarà il risultato. Guardando avanti, partire con le gomme soft non è l’ideale, ma la situazione è questa e dovremo cercare di ... Leggi su sportfair

