Fontana e le mancate zone rosse, era tutto pronto: l’elenco dei comuni mai chiusi (audio esclusivo Fanpage) (Di sabato 1 agosto 2020) Un’altra tegola si abbatte sul governo regionale della Lombardia a guida leghista, già ampiamente criticato per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19.Secondo un audio esclusivo di Fanpage.it, quando era già conclamata l'esplosione dell’epidemia in regione, partita dal focolaio lodigiano, era tutto pronto per dichiarare la zona rossa in altri 9 comuni (6 in provincia di Lodi e 3 in quella di Cremona), ma alla fine non se ne fece niente. Per motivi di opportunità politica, accusano dall’opposizione.Di allargare la zona rossa da 10 a 19 comuni se ne era parlato già la sera del 23 febbraio, giorno in cui Codogno e altri 9 centri del lodigiano erano entrati in lockdown. Alla riunione partecipavano il governatore ... Leggi su blogo

Cambiano le regole per le chiese e i trasporti, rimane l’obbligo di mascherina al chiuso (o se mancano le distanze) fino al 10 settembre: le regole della Regione Lombardia dal primo agosto. Nuova ordi ...

Fermi “stregato” da Salvini

Che il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, targato Forza Italia, incontri Matteo Salvini, leader della Lega, non costituisce certo notizia. Il discorso diventa diverso se si scopre ch ...

