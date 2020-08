Dalla patente al pronto soccorso: Inter in imbarazzo per Brozovic, non è più incedibile (Di sabato 1 agosto 2020) Marcelo Brozovic torna a far parlare di sé anche fuori dal campo. Dopo il caso del ritiro della patente, nella giornata di ieri l'Ansa ha lanciato la notizia secondo cui il centrocampista croato, su di giri, sia stato protagonista di una notte agitata in un pronto soccorso di Milano dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba (un croato di 42 anni) prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Alla fine, per riportare la calma, sono dovuti Intervenire i... Leggi su 90min

Dalla patente al pronto soccorso, imbarazzo Inter-Brozovic: le conseguenze

Marcelo Brozovic, la «vita spericolata» del centrocampista dell'Inter (che potrebbe portare ad una clamorosa cessione)

Non è sicuramente un periodo felice, almeno fuori dal campo, per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato nelle ultime settimane ha dato infatti fin troppi pensieri non solo ad Antonio Conte, ma anc ...

