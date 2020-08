Crema. Trentenne si uccide dandosi fuoco in un campo ad Ombriano (Di sabato 1 agosto 2020) Sotto choc la città di Crema dove una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco, sabato mattina, in un campo ad Ombriano nei pressi di un ristorante a Crema. Un passante, in auto con la moglie, è sceso dalla vettura e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato in seguito da un uomo arrivato con un estintore. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Gli agenti del commissariato di Crema, con il vice questore Bruno Pagani, hanno ascoltato decine di testimoni. La vittima è una donna italiana di 38 anni, ospite di una comunità terapeutica psichiatrica della città. Si è tolta la vita dandosi fuoco all’interno di un campo a pochi ... Leggi su laprimapagina

