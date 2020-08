Coronavirus, Trump contro Fauci: "Più casi perché abbiamo fatto più test" (Di sabato 1 agosto 2020) Washington, 1 ago. (Adnkronos) - Donald Trump contesta ancora Anthony Fauci. Su twitter il presidente americano allega un video di ieri dell'audizione del virologo, ripreso da Cbs, nel quale sostiene che i Paesi europei hanno visto ridursi i contagi perché hanno chiuso il 95% delle loro economie. "Sbagliato! - replica Trump - abbiamo più casi perché abbiamo fatto più test di qualsiasi altro Paese, 60 milioni. Se ne avessimo fatti di meno, avremmo avuto meno casi. Come hanno fatto Italia, Francia e Spagna? Purtroppo adesso in Europa si stanno riacutizzando. La maggior parte ... Leggi su iltempo

Donald Trump contesta ancora Anthony Fauci. Su twitter il presidente americano allega un video di ieri dell'audizione del virologo, ripreso da Cbs, nel quale sostiene che i Paesi europei hanno visto r ...

