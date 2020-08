Conte va in tv e dà una lezione di gestione all’Inter: «Se rimango? Il club ci ha protetti zero» (Di domenica 2 agosto 2020) Conte e l’Inter. È stata una lezione di ingegneria gestionale. È durata circa venti minuti. L’ha impartita Antonio Conte al suo club, alla proprietà e alla dirigenza dell’Inter. Ovviamente Conte non ha minimamente accennato ai punti perduti dopo il lockdown. Ha detto chiaro e tondo che non sa se rimarrà. «Vedremo, adesso c’è l’Europa League. Questa stagione è stata un’annata pesante a livello personale. Non c’è stata difesa dei giocatori e dell’allenatore. zero. Il mio problema è che ho una visione. Abbiamo fatto tantissimo in campo, ma bisogna crescere fuori dal campo. L’altro giorno ho visto un’intervista di Spalletti del 2017, muoveva accuse gravi e da allora non ... Leggi su ilnapolista

giorgio_gori : C’è un PD che rinuncia: ad essere maggioranza, a rappresentare i riformisti, a governare in prima persona. Vede i 5… - NicolaPorro : La data del 30 luglio passerà alla storia, ma nel male. I giallorossi tentano di eliminare un avversario politico c… - NicolaPorro : #Conte le tenta tutte. Pur di influenzare le #elezioni in una regione, tra l'altro la sua e del fedele #casalino, i… - davide_dalmonte : RT @RadioSavana: Se Covid fosse stato realmente pericoloso Conte e gli indegni non avrebbero scaricato in Italia centinaia di clandestini i… - SimoneChirico1 : RT @tancredipalmeri: Lo capisco Conte. Era abituato a una società che appena qualcuno muoveva una critica, muoveva l’head of communication… -